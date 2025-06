Nuoto Katie Ledecky brilla nel day-1 ai Trials USA e firma la terza miglior prestazione di sempre negli 800

Katie Ledecky ha illuminato il day 1 dei Trials USA a Indianapolis, firmando la terza miglior prestazione di sempre negli 800 metri. Questo evento non è solo una tappa verso i Mondiali di Singapore, ma un palco dove i sogni si intrecciano con la realtà . In un'era in cui l’eccellenza sportiva è più competitiva che mai, Ledecky si conferma un simbolo di resilienza e determinazione. Riuscirà a mantenere il suo dominio nel nuoto?

Nella giornata di ieri si sono aperti ufficialmente a Indianapolis i Campionati Nazionali USA 2025 di nuoto, evento in programma fino al 7 giugno e valevole per la selezione del roster statunitense che prenderà parte ai Mondiali di Singapore (27 luglio-3 agosto). Day-1 ricco di spunti interessanti presso l’Indiana University Natatorium, con una Katie Ledecky assoluta protagonista sulla scia degli ottimi riscontri di inizio stagione. La fuoriclasse americana ha dominato la finale degli 800 stile libero, vincendo per dispersione con il tempo di 8:05.76 e firmando la terza miglior prestazione della storia sulla distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, Katie Ledecky brilla nel day-1 ai Trials USA e firma la terza miglior prestazione di sempre negli 800

Ne parlano su altre fonti

Nuoto: Ledecky brilla ai Trials Usa, vola negli 800 stile

Segnala ansa.it: Katie Ledecky vola negli 800 metri stile libero ai Trials americani. La campionessa Usa ha nuotato in 8:05.76, il terzo tempo più veloce nella storia, dopo i crono da lei stessa stabiliti alle ...

Katie Ledecky infinita: è ancora record del mondo negli 800; primato anche per Walsh

Si legge su eurosport.it: Non solo: Katie ha nuotato anche i 1500 sl col secondo miglior tempo della ... A Fort Lauderdale, però, non c'è solo il record di Ledecky: brilla infatti anche la stella di Gretchen Walsh. Nei 100 ...

ECCEZIONALE – Nuoto: nuovo record mondiale per Katie Ledecky!

Riporta oasport.it: Non smette di stupire Katie Ledecky, autrice di un altro record mondiale ai Giochi PanPacifici 2014 in corso di svolgimento in Australia a Goald Cost: a ...