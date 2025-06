Nuoto Katie Ledecky brilla ai Trials Usa | show negli 800 stile libero

Katie Ledecky continua a riscrivere la storia del nuoto! Ai Trials americani, la nove volte campionessa olimpica ha fatto scintille, realizzando il terzo tempo più veloce di sempre negli 800 metri stile libero con un impressionante 8:05.76. Un risultato che non solo conferma il suo dominio, ma alimenta anche le aspettative per le prossime Olimpiadi. La sua determinazione è un'ispirazione in un'era in cui il talento e la resilienza sono più che mai cruciali.

La nove volte campionessa olimpica, Katie Ledecky, ha conquistato il terzo tempo più veloce nella storia negli 800 metri stile libero ai Trials americani. Katie Ledecky ha brillato negli 800 metri stile libero ai Trials americani. La campionessa Usa ha conquistato il terzo tempo più veloce nella storia, nuotando in 8:05.76, dopo i crono da lei stessa stabiliti alle Olimpiadi di Rio 2016 (8:04.79) e al record mondiale messo a segno un mese fa a Fort Lauderdale di 8:04.12.

