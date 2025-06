Nuoto Esordienti in vasca A Parma tante medaglie

Lunedì 2 giugno, la piscina Moletolo di Parma si è trasformata in un palcoscenico di emozioni per gli esordienti del nuoto Uisp. La squadra NS Emilia ha brillato, conquistando numerose medaglie e dimostrando che il talento giovanile è in forte crescita. Questo evento non è solo una vetrina per i futuri campioni, ma un segnale chiaro: lo sport è un percorso di formazione e comunità. Scopri come il nuoto sta plasmando le nuove generazioni!

Lunedì 2 giugno presso la piscina Moletolo di Parma si è svolta la finale regionale di nuoto Uisp riservata alla categoria esordienti. Requisito per accedere alla manifestazione era classificarsi entro le prime 8 posizioni per ogni gara svolta nella fase dei gironi provinciali. Per la squadra NS Emilia l’obiettivo della qualificazione è stato centrato, molti giovani atleti che in quella che ormai è la fase finale della stagione hanno inanellato ottime prestazioni aggiudicandosi molte medaglie. In evidenza Matilde Montanari, bronzo nel 100mt dorso, Noah Accorsi, oro nei 100mt misti e bronzo nei 50 mt farfalla, Kenneth Rocchi bronzo nei 100mt misti e argento nei 50 mt dorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Esordienti in vasca . A Parma tante medaglie

