nuoto artistico italia ai piedi del podio nel tecnico della prova a squadra agli europei 2025

L’Italia del nuoto artistico si conferma tra le grandi protagoniste degli Europei di Funchal, ma questa volta il podio sfugge di un soffio nella prova a squadra tecnica. Dopo due giornate di emozioni e successi, le nostre atlete hanno dimostrato ancora una volta talento e determinazione. La passione che infiamma il settore promette nuovi traguardi all’orizzonte, perché il vero spirito sportivo non si ferma davanti a una delusione…

Niente podio nel pomeriggio del day-3 degli Europei di nuoto artistico a Funchal (Portogallo). Dopo una mattina trionfale che ha visto il Bel Paese festeggiare l’oro della coppia Lucrezia RuggieroEnrica Piccoli nella finale del duo libero e l’argento di RuggieroPelati nel doppio misto libero, l’atto conclusivo del tecnico della prova a squadre non ha riservato altrettante soddisfazioni. Una routine in costruzione nella quale le azzurre hanno voluto alzare l’asticella del coefficiente di difficoltà, non venendo premiate come avrebbero sperato. Mettendo in acqua una routine sul tema “ The Queen of the night ”, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Sofie Tabbiani, Giulia Vernice, Valentina Bisi hanno ottenuto 259. 🔗 Leggi su Oasport.it