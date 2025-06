Nuoto artistico Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero vincono agli Europei! Splendido trionfo nel duo free

Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno regalato un momento di pura magia agli Europei 2025 di nuoto artistico, trionfando nel duo libero a Funchal. Con il loro punteggio stellare di 250.6683, hanno dimostrato che la passione e l'impegno possono portare a risultati straordinari. Questo oro non è solo un successo sportivo, ma un simbolo della rinascita dello sport italiano nel panorama internazionale. Non perderti questo entusiasmante capitolo della storia del nuoto!

Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero hanno illuminato la penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto artistico, in corso di svolgimento a Funchal (Portogallo). Le azzurre hanno conquistato la medaglia d'oro nel duo libero, imponendosi con il punteggio di 250.6683 (135.6183 per gli elementi e 115.0500 per l'impressione artistica) e incrementando così il proprio bottino in questa rassegna continentale. Ruggiero si era già messa al collo il bronzo nel duo misto tecnico in coppia con Filippo Pelati, mentre Piccoli si era tinta d' argento nel singolo libero. Le nostre portacolori sono riuscite a battere nitidamente la Spagna (248.

