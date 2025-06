Nuno Tavares Juventus il matrimonio con i bianconeri s’ha da fare? L’assist può arrivare da…Sarri! Questo fattore può essere decisivo Cosa filtra sulla situazione legata all’esterno della Lazio

Il trasferimento di Nuno Tavares alla Juventus potrebbe diventare la svolta che tutti aspettano. Grazie a Sarri, il portoghese si trova al centro di un’operazione di mercato intrigante, con l’eventuale assist che potrebbe arrivare da un fattore decisivo. La strategia bianconera, pronta a rivoluzionare gli esterni bassi, potrebbe aprire scenari imprevisti, coinvolgendo anche altri club e creando un effetto domino destinato a cambiare gli equilibri della Serie A.

di Matteo Barile Nuno Tavares Juventus, il portoghese potrebbe essere un protagonista del calciomercato in entrata della Vecchia Signora grazie a.Sarri. Cosa filtra. La Juventus potrebbe fare restyling di esterni bassi per ciò che concerne la corsia mancina. L’accostamento di Andrea Cambiaso al Milan potrebbe far scattare un effetto domino che coinvolgerebbe di riflesso la Lazio. Nuno Tavares sarebbe il profilo ideale per sostituire il classe 2000. Quest’opzione non potrebbe non affondare le proprie radici solo sull’interesse della nuova dirigenza bianconera, ma potrebbe poggiarsi anche sulle valutazioni tecniche dei biancocelesti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com