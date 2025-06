Numero di cellulare di un' insegnante su un sito di incontri donna a processo a Ravenna

Un insegnante di Ravenna si trova al centro di una vicenda che solleva interrogativi sulla privacy e il rispetto online. Il suo numero di cellulare è apparso su un sito di incontri, scatenando un'invasione di messaggi inopportuni, non solo per lui ma anche per la sua famiglia. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: l'uso improprio dei dati personali nel mondo digitale. È fondamentale riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni online.

Il suo numero di cellulare era finito su un sito di incontri - Bakekaincontri.it - con tanto di messaggio corredato di proposta. Uguale a una pioggia di avance esplicite a tutte le ore del giorno e della notte, talvolta corredate da particolari anatomici maschili. Le avance si erano poi estese al telefono di casa e al cellulare dei figli. Per quanto accaduto a cavallo tra 2020 e 2021 a una insegnate.

