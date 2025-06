Nucleare Khamenei | Proposta Usa contraria a interesse nazionale Iran

L'ayatollah Khamenei ha lanciato un chiaro messaggio: l'Iran non piegherà la sua sovranità alle pressioni esterne. In un contesto globale sempre più teso, dove il nucleare è al centro di delicati equilibri geopolitici, questa affermazione segna un’ulteriore frattura nei rapporti con gli Stati Uniti. Un punto interessante? L'indipendenza di Teheran potrebbe influenzare le dinamiche di mercato dell'energia, rimanendo un tema caldo per il futuro dell'inter

(Adnkronos) – La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha dichiarato che la proposta degli Stati Uniti per un accordo sul nucleare va contro gli interessi nazionali del Paese e che Teheran non cercherà l'approvazione di Washington per le sue decisioni. "Indipendenza significa non aspettare il via libera dell'America e di Paesi come l'America", ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleare, Khamenei: “Proposta Usa contraria a interesse nazionale Iran”

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti - Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerà".

???? ???? L'Iran è pronto a respingere l'ultima proposta scritta degli Stati Uniti, affermando che era "non valida" a causa dell'insistenza degli Stati Uniti sull'arricchimento pari a zero dell'uranio Tweet live su X

Qui puoi ascoltare la #RassegnaStampaTurca di @RadioRadicale di Sabato 24 Maggio 2025: - #Erdogan teme #Imamoglu libero o in galera e fa arrestare chiunque osi schierarsi dalla parte del sindaco di #Istanbul. - Il leader turco vuole che in #Turchia circol Tweet live su X

