Nubifragi e allagamenti in città il Pd | Serve un piano pluriennale di interventi per mettere in sicurezza la città

Nubifragi e allagamenti colpiscono le nostre città, evidenziando l'urgenza di un piano pluriennale per la sicurezza. In un periodo in cui il cambiamento climatico si manifesta con eventi estremi, il Partito Democratico lancia un appello chiaro: investire nella prevenzione è fondamentale. Non possiamo più vivere con il timore di nuovi danni; la sicurezza del nostro territorio deve diventare una priorità assoluta. Unisciti al cambiamento!

"Di fronte al cambiamento climatico e ai suoi drammatici effetti, l’unica soluzione per non trovarsi impotenti, costretti a vivere nella paura e a contare ogni volta i danni, è investire seriamente sulla prevenzione e sulla messa in sicurezza del territorio". Così i consiglieri comunali del. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Nubifragi e allagamenti in città, il Pd: "Serve un piano pluriennale di interventi per mettere in sicurezza la città"

