Novità sul bonus affitti per i fuori sede 2025 quali sono i nuovi requisiti per ottenerlo

Se sei uno studente fuori sede e speravi in un aiuto concreto per affrontare le spese di affitto nel 2025, le novità sul bonus affitti potrebbero fare al caso tuo. Con un incremento di fondi e criteri rivisti, tra cui anche i risultati accademici, il nuovo decreto PNRR Scuola promette di favorire chi si impegna con costanza ed eccellenza. Scopriamo insieme tutte le novità per non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Il decreto Pnrr Scuola, convertito in legge, ha confermato nuovi fondi a disposizione per il Fondo affitti per gli studenti fuori sede: 9,5 milioni di euro in più. Allo stesso tempo però cambiano i requisiti per ottenerlo: si terrà conto anche dei risultati accademici. Ecco quali sono le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

