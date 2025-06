Novara torna in città l' appuntamento con il Cinema a pedali sotto le stelle

Il 5 giugno, Novara si trasforma in un cinema a cielo aperto con "Cinema a pedali sotto le stelle"! Un evento che celebra la Giornata mondiale dell'ambiente, e invita tutti a godere di film sostenibili pedalando. Un modo originale per unire cultura e rispetto per il pianeta: perché ogni pedalata conta nel cambiamento! Non perdere l'occasione di vivere una serata speciale all'insegna dell'ecologia e del divertimento.

Torna in città, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il "Cinema a pedali sotto le stelle". L'evento, organizzato da Assa con il patrocinio del Comune di Novara, è in programma giovedì 5 giugno, alle ore 21, nel cortile di Palazzo Faraggiana, in via Gaudenzio Ferrari 13 a Novara.

