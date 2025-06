Novara la Medicina traslazionale dell' Upo vince il bando per la ricerca indipendente

Il Dipartimento di Medicina Traslazionale dell'Università del Piemonte Orientale si distingue ancora, vincendo il prestigioso bando "Fondazione Roche per la ricerca indipendente". Con 350mila euro a sostegno di sette progetti innovativi, questa notizia segna un passo importante nella lotta contro le malattie. In un momento in cui l'attenzione alla salute è cruciale, questi giovani ricercatori possono davvero fare la differenza. Scopri come!