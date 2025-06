Novara dalla prossima settimana orario estivo per gli autobus Sun

Novara si prepara all'estate con un'importante novità: da lunedì 9 giugno, gli autobus Sun seguiranno l'orario estivo. Con la chiusura delle scuole, il cambiamento è fondamentale per garantire collegamenti efficienti in un periodo di maggiore mobilità. Fino al 27 luglio, e poi con un orario ridotto fino al 24 agosto, gli spostamenti in città si adatteranno al ritmo della stagione. È un'opportunità perfetta per scoprire angoli nascosti di Novara!

Finiscono le scuole e torna l'orario estivo degli autobus in città. Sun ha comunicato che da lunedì 9 giugno entrerà in vigore l'orario estivo, fino al 27 luglio. Dal 28 luglio al 24 agosto ci sarà invece l'orario estivo ridotto, mentre dal 25 agosto tornerà di nuovo orario estivo. Gli orari. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Novara, dalla prossima settimana orario estivo per gli autobus Sun

Segui queste discussioni su X

Il #Novara è convinto di avere in pugno Andrea #Chiappella come allenatore per la prossima stagione. Intesa di massima verbale (niente firme…), ma nelle ultime ore si è mossa l’#Entella sul giovane allenatore. In caso di addio di #Gallo, l’ex Giana diventere Tweet live su X

Arrivederci alla prossima stagione! Con la partitella giocata ieri allo stadio Piola, in cui giocatori e sponsor azzurri si sono mischiati formando due squadre, si è conclusa ufficialmente la stagione 2024-25 #ForzaNovara #NovaraFC Tweet live su X