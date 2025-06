Novara al conservatorio nuovo concerto per Il mondo della chitarra

Sabato 7 giugno, il Conservatorio Cantelli di Novara si trasformerà in un palcoscenico vibrante per la rassegna "Il mondo della chitarra". Il maestro Pablo Lentini Riva, icona della chitarra contemporanea, incanterà il pubblico con le sue melodie straordinarie. Questo concerto non è solo un evento musicale, ma un’opportunità per immergersi nell’universo sonoro di un’arte che sta vivendo una nuova rinascita. Non perdere la chance di essere parte di questo viaggio emozionante