Notte choc di una ragazza a Firenze Violentata e tramortita E’ caccia allo stupratore

Firenze, 3 giugno 2025 – Una serata di festa si trasforma in un incubo: una diciottenne aggredita mentre torna a casa. Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle donne nelle nostre città e sottolinea la necessità di proteggere i più vulnerabili. La caccia allo stupratore è appena iniziata, ma è fondamentale che tutti noi ci uniamo per creare un ambiente più sicuro. La violenza non deve diventare la norma.

Firenze, 3 giugno 2025 – Diciottenne aggredita mentre ritorna a casa, si indaga per una possibile violenza sessuale. Il fatto è successo venerdì scorso intorno a mezzanotte, a cavallo tra via di Scandicci e viale Nenni, a una ragazza che vive nel comune di Scandicci. La giovane era uscita con gli amici e, alla fine della serata verso mezzanotte, aveva preso il tram per tornare a casa. Come d'abitudine, era scesa alla fermata Nenni Torregalli e, per tornare a casa, si era incamminata sullo stradone dell'ospedale, il vialone che porta verso il Nuovo San Giovanni di Dio. E' stato a metà di questa via, senza case e mai frequentata di giorno e di notte, che la ragazza sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto.

