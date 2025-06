Notte bianca delle chiese il 6 giugno a Vasto

notte bianca delle chiese il 6 giugno a Vasto. Il 6 giugno a Vasto torna la lunga notte delle chiese: seconda edizione della notte bianca nei luoghi di culto. Si tratta di un evento nazionale ed è la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualità . L’idea nasce in un contesto di rinascita culturale, offrendo a tutti un’esperienza unica di condivisione e spiritualità .

Il 6 giugno a Vasto torna la lunga notte delle chiese: seconda edizione della notte bianca nei luoghi di culto. Si tratta di un evento nazionale ed è la prima notte bianca dei luoghi di culto in cui si fondono musica, arte, cultura, in chiave di riflessione e spiritualitĂ . L’idea nasce in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Notte bianca delle chiese il 6 giugno a Vasto

Contenuti che potrebbero interessarti

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Segui queste discussioni su X

? Molesta una 20enne alla Notte bianca di Moglia, lei grida e arrivano i carabinieri: arrestato 28enne http://dlvr.it/TL7pzp #Moglia #NotteBianca #ViolenzaDiGenere #SicurezzaPubblica #Carabinieri Tweet live su X

“A un certo punto devi capire che il dolore che hai subito non lo devi subire all’infinito”. F Arminio #UnSentieroInfinito @PaolaToogoodxme #Arte G Müller Sole di mezzanotte a Monaco Paesaggio con la luna bianca Canottaggio. Serena notte straordinario Tweet live su X