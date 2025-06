Notte bianca a Terricciola

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: sabato 7 giugno 2025, Terricciola si trasforma in un mare di luci, sapori e creatività per la Notte Bianca. Dalle 18:00 fino a tarda notte, il borgo si anima con stand di street food, installazioni artistiche e musica coinvolgente, offrendo aresidenti e visitatori un’occasione unica di scoprire l’anima vibrante di questa splendida località. Non mancare a questa magica notte!

Sabato 7 giugno 2025, a partire dalle ore 18:00 e fino a tarda notte, Terricciola si anima con una nuova edizione della 'Notte Bianca'. Nelle vie del borgo per tutta la sera sarà possibile trovare stand di street food con proposte gastronomiche locali e internazionali, installazioni artistiche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Notte bianca a Terricciola

Argomenti simili trattati di recente

Notte bianca, il bando: la festa torna al passato. Eventi concentrati in centro - Pontedera, 17 maggio 2025 – La Notte Bianca torna a rivivere momenti indimenticabili, con eventi concentrati nel centro storico.

Segui queste discussioni su X

? Molesta una 20enne alla Notte bianca di Moglia, lei grida e arrivano i carabinieri: arrestato 28enne http://dlvr.it/TL7pzp #Moglia #NotteBianca #ViolenzaDiGenere #SicurezzaPubblica #Carabinieri Tweet live su X

“A un certo punto devi capire che il dolore che hai subito non lo devi subire all’infinito”. F Arminio #UnSentieroInfinito @PaolaToogoodxme #Arte G Müller Sole di mezzanotte a Monaco Paesaggio con la luna bianca Canottaggio. Serena notte straordinario Tweet live su X