Notizia | nella cinquina dello Strega gli scrittori non sono i soliti noti

C’era anche l’astrologo, Simon & the Stars. Una buona stella serve sempre, anche al premio Strega 2025. Per il resto, è sempre il giorno della marmotta: Il teatro romano di Benevento, “Nessun dorma” per accompagnare le immagini dei monumenti locali (stessa clip dell’anno scorso). Stefano Coletta al microfono per interrogare i dodici scrittori che di lì a poco saranno cinque; e intanto li intervista come se non avesse desiderato fare altro, fin da piccolo. Anche gli scrittori, non i soliti noti – è la novità di quest’anno – non hanno desiderato di fare altro fin dalla più tenera età. Uno la giovane età non l’ha neanche conclusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it