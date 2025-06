Norvegia-Italia Spalletti alla prova del Nord | rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia Haaland per una partita cruciale per la qualificazione Mondiale

L'Italia di Spalletti si prepara a una sfida fondamentale contro la Norvegia, un match che potrebbe ridare slancio agli interisti delusi e all'intera nazionale. La furia di Haaland rappresenta una vera minaccia, ma sarĂ l'occasione perfetta per testare la resilienza del nostro gruppo. Con le qualificazioni mondiali in gioco, ogni giocatore dovrĂ dare il massimo. Gli azzurri possono risorgere, ma servirĂ un cuore grande!

Norvegia-Italia, le ultime sul primo impegno degli azzurri di Luciano Spalletti nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. I dettagli Un’Italia in cerca di certezze sbarca a Oslo per una sfida cruciale contro la Norvegia di Erling Haaland. Luciano Spalletti deve fare i conti con una rosa falcidiata dagli infortuni e con il morale basso di alcuni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Norvegia-Italia, Spalletti alla prova del Nord: rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia Haaland per una partita cruciale per la qualificazione Mondiale

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Segui queste discussioni su X

Sacchi: «Norvegia-Italia? Loro saranno stanchi, vi dico cosa non bisogna fare» https://cagliarinews24.com/sacchi-dichiarazioni-norvegia-italia-parole/… #Cagliari Tweet live su X

? “Con la Norvegia partita fondamentale, la stiamo preparando al meglio” Guarda la conferenza stampa di Giovanni #DiLorenzo https://vivoazzurrotv.it/videos/detail/254698-di-lorenzo-in-conferenza-vogliamo-far-vedere-ai-bambini-l-italia-ai-mondiali… #N Tweet live su X

Di Lorenzo: “Ho un problemino fisico da un mese, ma è tutto sotto controllo” Sulla questione #Acerbi: “Sono questioni personali. Essere in Nazionale è un onore” Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Norvegia-Italia: le probabili scelte di Spalletti

mondonapoli.it scrive: Dopo la fine del campionato, è tempo della Nazionale di Luciano Spalletti. Queste le probabili scelte contro la Norvegia.

Norvegia-Italia, la probabile formazione: ecco le scelte di Spalletti

Come scrive informazione.it: Venerdì 6 giugno l'Italia affronterà la Norvegia nella partita di qualificazioni al Mondiale. Ricci è l'alternativa a Rovella a centrocampo, Raspadori dietro Kean in attacco, ma Retegui è pronto a sub ...

Norvegia-Italia: la sfida decisiva per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Secondo informazione.it: L’Italia si appresta a esordire nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 affrontando la Norvegia il 6 giugno a Oslo. Questa partita rappresenta un banco di prova fondamentale per gli Azzurri, considerand ...