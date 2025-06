Norvegia-Italia arbitra Sanchez | un pareggio nell'unico precedente con gli Azzurri

L'Italia si prepara ad affrontare la Norvegia nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026, con un arbitro spagnolo, Josè Maria Sanchez, al suo debutto. Interessante notare che nel loro unico precedente, gli azzurri sono riusciti a strappare solo un pareggio. In un contesto di rinnovata competitività tra le squadre europee, questa sfida potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della nostra nazionale. Riuscirà l'Italia a riscattarsi?

Fischietto spagnolo per l`esordio dell`Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali del 2026. La UEFA rende noto che è stato designato Josè Maria. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Sacchi: «Norvegia-Italia? Loro saranno stanchi, vi dico cosa non bisogna fare»

? "Con la Norvegia partita fondamentale, la stiamo preparando al meglio" Guarda la conferenza stampa di Giovanni #DiLorenzo

