Norma anti-Gandhi | cos' è la misura votata dentro il decreto Sicurezza

La norma anti-Gandhi, inserita nel decreto sicurezza, ha scatenato un vespaio di polemiche tra politica e società civile. Ma cosa prevede realmente questa misura controversa? Si tratta di un provvedimento che mira a limitare determinati diritti o pratiche considerate troppo vicine a modelli di protesta o simbolismo, generando dibattiti accesi sulla libertà di espressione e sicurezza. Vediamo insieme i dettagli di questa norma e le ragioni del forte dissenso.

Si tratta di una delle voci incluse dentro il provvedimento voluto dal governo Meloni, ma il centrosinistra è andato su tutte le furie: in che cosa consiste esattamente questa norma?. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Norma "anti-Gandhi": cos'è la misura votata dentro il decreto Sicurezza

