Nooooo prof ! Quando la campanella segna la fine ma resta il desiderio di continuare Lettera

La campanella suona, segnando la fine di un anno scolastico, ma il desiderio di continuare a imparare si fa sentire forte e chiaro. Questo momento rivela un trend sempre più diffuso: gli studenti non vogliono solo finire, vogliono crescere, esplorare, scoprire. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma un ambiente in cui nasce la passione. E tu, che ricordi hai di quel “noooo prof” che racchiude un mondo di emozioni?

Inviata da Simone Billeci - Suona la campanella. L’ultima ora è finita. Ma invece del solito rumore di zaini chiusi e sedie che stridono sul pavimento, si alza un coro spontaneo, sincero, quasi infantile nella sua purezza: “Nooooo prof.!” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

