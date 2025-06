Non vuole pagare il conto e scatena il caos | urla e poi aggredisce i poliziotti

Un episodio di pura escalation nel cuore di Foligno: una donna, in preda all’ira e già nota alle forze dell’ordine, ha scatenato il caos in una taverna dei rioni, rifiutando di pagare il conto, urlando e aggredendo i poliziotti intervenuti. La sua reazione violenta ha portato al suo arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della gestione delle emergenze e della sicurezza pubblica.

Caos in una taverna dei rioni: donna in manette. È successo a Foligno dove la polizia ha arrestato una 52enne per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna, con precedenti per ubriachezza molesta e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, secondo la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Non vuole pagare il conto e scatena il caos: urla e poi aggredisce i poliziotti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il CESC vuole pagare i 30 milioni della clausola Yeremay - Cesc Fàbregas è pronto a pagare la clausola rescissoria di 30 milioni per Yeremay, segnando un'importante mossa nel mercato di Serie A.

Segui queste discussioni su X

Maignan: il Chelsea non vuole pagare più di 15 milioni più eventuali bonus. Una cifra che il Milan ritiene troppo bassa, la richiesta è di almeno 25 milioni più bonus, quindi resta una distanza Pedullà Tweet live su X

Cosa pensi quando senti la parola “famiglia”? A come: A pagare le bollette B come: Buttare l’immondizia C come: Ci vuole uno che porta fuori il cane D?: Scatenatevi “Col cuore, nel nome di Francesco” su #Rai1 e #RaiPlay https://bit.ly/Con-Il-Cuore-Nel Tweet live su X