Non vogliamo essere complici Il Governo fermi subito l’accordo militare con Israele

In un periodo in cui la solidarietà internazionale è più cruciale che mai, i cittadini italiani si mobilitano per chiedere al governo di interrompere l'accordo militare con Israele. Davanti a Montecitorio, una protesta pacifica ma determinata chiede giustizia e pace per Gaza. Questo momento di attivismo non è solo una questione locale, ma riflette una crescente consapevolezza globale: l'umanità deve agire. L'eco delle loro voci può cambiare il corso della storia.

«In queste ore, fuori da Montecitorio, cittadine e cittadini presidiano giorno e notte con una richiesta semplice e legittima: che il Governo italiano interrompa ogni collaborazione militare con Israele e faccia la sua parte per fermare il massacro in corso a Gaza. A loro va il mio pieno.

