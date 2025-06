Non sono degne di fare figli Parla il fedelissimo di Giorgia Meloni ed esplode il caos

Le parole del senatore Gianni Berrino infiammano il dibattito politico, rivelando le tensioni di un Paese in cerca di risposte su sicurezza e diritti. Sottolineando una visione controversa delle maternità, il suo intervento non solo divide, ma invita a riflettere su come la politica si interfacci con la vita quotidiana delle persone. In un’epoca in cui le voci delle donne sono sempre più forti, questa affermazione potrebbe rivelarsi un boomerang per il governo.

Durante la discussione sul decreto Sicurezza al Senato, su cui il governo ha posto la fiducia, il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino ha pronunciato parole che hanno sollevato fortissime polemiche. “Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farlo ”, ha dichiarato in Aula, aggiungendo poi: “Se un bambino sta più sicuro in carcere che a casa con genitori che li concepiscono per andare a delinquere.”. Parole dure, pronunciate in un contesto già teso, che hanno infiammato la discussione politica. Dal Partito Democratico la reazione è stata immediata. “Ecco il partito della donna premier”, è stato il commento sarcastico rivolto al partito di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non sono degne di fare figli”. Parla il fedelissimo di Giorgia Meloni ed esplode il caos

