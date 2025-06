Non solo Reijnders il Manchester City mette a segno un altro colpo | lo voleva l’Atalanta

Non solo Reijnders: il Manchester City sorprende ancora, mettendo a segno un altro colpo di mercato che l'Atalanta desiderava ardentemente. Mentre i bergamaschi si vedevano sfuggire il loro obiettivo, i Citizens si confermano protagonisti con operazioni intelligenti e tempestive. Dopo aver quasi concluso per il talento del Milan, il club di Guardiola si prepara a rivoluzionare la propria rosa, lasciando tutti a bocca aperta.

Sfumato il colpo di mercato in casa Atalanta: il Manchester City ha messo gli occhi su un calciatore che piaceva ai bergamaschi A mercato da poco iniziato, il Manchester City di Pep Guardiola ha già fatto spesa all’estero e, dopo aver quasi chiuso per Reijnders dal Milan, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe già pronto un altro colpo di mercato la cui trattativa potrebbe cominciare nei prossimi giorni. Il Manchester City a caccia di centrocampisti, Atalanta beffata. L’ufficialità dell’arrivo di Reijnders dal Milan sembra ormai cosa fatta e questione di ore, in quanto c’è già l’accordo verbale tra i due club coinvolti. 🔗 Leggi su Sportface.it