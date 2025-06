Non solo ballerine ma anche dotate di tacchi o in versione sandalo sono la tendenza sorprendente della stagione

Il balletcore continua a dominare la scena della moda, dimostrando che il fascino della danza classica non è mai fuori luogo. Quest'anno, le ballerine si affiancano a tacchi eleganti e sandali chic, creando un mix sorprendente di comodità e stile. Gli accessori con nastri alla caviglia non sono solo un dettaglio, ma un must-have per ogni outfit. Scopri come questa tendenza influenza il tuo guardaroba e ti fa sentire come una vera étoile!

Basta guardarsi un po’ intorno per capire che il balletcore non ci ha ancora lasciato. Questa tendenza nata un po’ di tempo fa sui social e mutuata dal mondo della danza classica continua a farsi notare. E influenza il nostro modo di vestire molto più di quanto si pensi. A cominciare dagli accessori. Sono infatti le scarpe con nastri alla caviglia a incontrare in maniera consistente il favore del pubblico femminile. Ma questo non deve trarci in inganno. Non si parla solo delle classiche ballerine. Il trend si è infatti evoluto con modelli inediti che spaziano tra sporty flats, sandali infradito e tacchi vertiginosi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Non solo ballerine, ma anche dotate di tacchi o in versione sandalo, sono la tendenza sorprendente della stagione

