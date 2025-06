Non si accorge dell' autovelox per sei mesi | gli arrivano multe per 28mila euro

Sei mesi di multe per un totale di 28mila euro: un vigilante di Tortona ha vissuto un vero incubo! Lavorando in un supermercato, ha ignorato un autovelox che ha fruttato una pioggia di contravvenzioni. Questo caso mette in luce l'importanza di prestare attenzione alle regole stradali, soprattutto in un periodo in cui la tecnologia è sempre più presente nella nostra vita quotidiana. Un promemoria utile per tutti: non sottovalutare mai la segnaletica!

Un vigilante si è ritrovato centinaia di contravvenzioni dopo aver lavorato, nel 2021, in un supermercato di Tortona (Alessandria), e aver fatto tutti i giorni il tragitto in macchina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Non si accorge dell'autovelox per sei mesi: gli arrivano multe per 28mila euro

Segui queste discussioni su X

Meloni e lo spread, indignazione postuma per una gaffe in diretta La premier dice una sciocchezza clamorosa sui titoli di stato, ma nessuno in Aula dell’opposizione tra Boschi, Conte e Schlein se ne accorge: troppo impegnati a recitare per i social. Tweet live su X

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non si accorge dell'autovelox per sei mesi: gli arrivano multe per 28mila euro

Scrive msn.com: Multe arretrate per 28mila euro. Un incubo che diventa realtà. È successo a un vigilante residente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. L'uomo si è ritrovato svariate contravvenzione tutte in una ...

Non si accorge dell'autovelox, un vigilante prende centinaia di multe: dovrà pagare 28 mila euro

Secondo msn.com: Centinaia di multe per un totale di 28mila euro. Non è il frutto di una maxi-operazione di polizia, ma quanto è capitato a Andrea Ferretto, vigilante ...

Vigilante riceve 28mila euro di multe da un solo autovelox: «Sono scioccato, prendo 1.100 euro al mese, come faccio?»

msn.com scrive: Centinaia di multe per un totale di 28mila euro. È l’incredibile storia di Andrea Ferretto, vigilante di Nizza Monferrato (Asti), che tra il 2021 e il 2022 si è trovato a ...