Non si accorge dell' autovelox e riceve 28mila euro di multe | Come faccio a pagare tutto?

Un'autentica beffa quella di Andrea Ferretto, che ha accumulato ben 28mila euro di multe per non aver mai notato un autovelox. Questo caso solleva interrogativi cruciali sulla segnalazione della velocità: quanto sono efficaci i sistemi di monitoraggio nel nostro Paese? In un'epoca in cui la tecnologia avanza, è ora di riflettere su come garantire la sicurezza stradale senza penalizzare ingiustamente gli automobilisti. La questione è aperta!

Per sei mesi ha fatto lo stesso percorso, due volte al giorno, senza mai rendersi conto della presenza di un autovelox. Fino a quando non è arrivato il conto: centinaia di multe per un totale di 28mila euro. È quanto capitato ad Andrea Ferretto, vigilante residente a Nizza Monferrato in provincia. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Non si accorge dell'autovelox e riceve 28mila euro di multe: "Come faccio a pagare tutto?"

