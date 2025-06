Non rispondo alla tua domanda non è rispettoso per Paul | lezione di stile di Musetti anche in conferenza stampa

Lorenzo Musetti non colpisce solo in campo, ma anche fuori! Dopo aver raggiunto le semifinali del Roland Garros, il giovane tennista italiano ha dimostrato un'eleganza rara anche in conferenza stampa, rifiutando di rispondere a domande irrispettose. Questo gesto sottolinea un trend crescente nel mondo dello sport: l'importanza del rispetto e della professionalità. Musetti è un esempio di come si possa brillare non solo per il talento, ma anche per la classe.

Tra rovesci lungolinea a una mano, palle corte e giocate di grande qualità, lo stile di Lorenzo Musetti in campo è inconfondibile. Ma il tennista italiano – che si è qualificato per le semifinali del Roland Garros – ha dato una “ lezione ” in tal senso anche in conferenza stampa. Dopo aver battuto Frances Tiafoe in quattro set, infatti, Musetti si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei presenti. A tutte, tranne a una. A un giornalista che gli chiedeva come avrebbe preparato la partita con Alcaraz, Musetti ha prima risposto a tono (“di già?”), poi ha lasciato completare la domanda e ha esclamato: “Non risponderò alla tua domanda, è una mancanza di rispetto per Tommy Paul “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non rispondo alla tua domanda, non è rispettoso per Paul”: lezione di stile di Musetti anche in conferenza stampa

