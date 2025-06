Non moriamo del tutto né per sempre Lettera da una giovane estate

Il primo giugno segna l’inizio di un’estate che promette di essere vibrante e ricca di emozioni. Mentre il solleone accarezza il Monferrato, la natura esplode in un tripudio di colori e sensazioni. Questa lettera non è solo un racconto, ma un invito a riscoprire la bellezza della vita nei dettagli quotidiani. In un’epoca in cui ci si sente spesso sopraffatti, fermarsi ad assaporare questi momenti diventa un atto di ribellione e vitalità

Primo giugno, Monferrato. L’estate è esplosa in ventiquattro ore. E’ solleone quello che a mezzogiorno continua ad alzarsi in cielo, e traccia le ombre delle case, nette, a terra. La luce e l’assen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Non moriamo del tutto, né per sempre. Lettera da una giovane estate

Segui queste discussioni su X

Luis Enrique (che persona!) a @SkySport “Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via. È andata via con il corpo, ma è sempre con me spiritualmente. Non ho bisogno di una vittoria o di una sconfitta in Champions: la sento comunque. Nulla cambia in t Tweet live su X

Alla faccia dell’autonomia. La Toscana approva una legge sul fine vita, nel pieno delle sue competenze. E cosa decide di fare il governo? La impugna. Meloni continua la sua crociata ideologica: decide per tutti, anche su come si può morire con dignità. Salvin Tweet live su X

A Gaza si muore ma non per una carestia. Si muore perché il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, che è un governo alleato al cosiddetto Occidente, ha deciso di bombardare indiscriminatamente la Striscia e ha deciso anche di bloccare migliaia e migli Tweet live su X