Non mi fate incazzare De Laurentiis sbotta sul mercato del Napoli

L'estate si avvicina e il mercato del Napoli infiamma le polemiche: Aurelio De Laurentiis non le manda a dire, sbottando duramente sulle strategie e le ambizioni di questa sessione. Mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie e mosse decisive, il presidente mette in chiaro le sue intenzioni, promettendo una stagione all'insegna della determinazione e del rilancio. Ma cosa bolle realmente in pentola? Continuate a seguire per scoprire tutte le novità.

Le parole di Aurelio De Laurentiis in vista della sessione estiva di calciomercato sorprende i tifosi, con la sbotta pesante del patron In queste ore a Palazzo Petrucci, si sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi che ospiteranno il Napoli. Dimaro e Castel di Sangro sono le mete scelte dagli azzurri anche per questa stagione, a dimostrazione delle strutture all’altezza presenti in Trentino Alto Adige e Abruzzo. Presenti anche i due sindaci e i Presidenti delle due regioni, insieme alla presenza del patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha ribadito l’importanza delle due mete estive, scelte per più motivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Non mi fate incazzare”, De Laurentiis sbotta sul mercato del Napoli

Segui queste discussioni su X

De Laurentis in Conferenza Stampa: “Non mi fate incazzare per favore, non fate domande stupide su chi compro o meno, è una conferenza unicamente basata su questo ritiro, noi stiamo sul mercato e prima di 1 mese non sapremo nulla, io mi metto a ridere Tweet live su X

Potrei anche essere largo di vedute, tollerante, inclusivo e buonista da rasentare il coglione. Ma non lo sono. Ma #Oriali , oltre a fare incazzare tutti… …A COSA SERVIREBBE? Tweet live su X