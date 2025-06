Non era mai successo prima Sondaggi il dato è clamoroso | e ora c’è chi ha paura davvero

Il panorama politico italiano sta vivendo un momento di tensione e sorpresa: Fratelli d’Italia, fino a poco tempo fa in ascesa, perde terreno nei sondaggi. Con il 30,5% di consensi, il partito di Giorgia Meloni potrebbe affrontare nuove sfide, mentre il Partito Democratico si attesta al 22,5%, recuperando slancio. Questo cambiamento potrebbe segnare un nuovo capitolo della politica italiana, alimentando dibattiti e strategie per il futuro. Chi avrà il coraggio di riscrivere le reg

Il vento dei sondaggi soffia contro Fratelli d’Italia, che perde mezzo punto percentuale nelle intenzioni di voto rispetto al 13 maggio e scende al 30,5%. A segnalare il dato è l’ultima rilevazione dell’ Istituto Noto per Porta a Porta, aggiornata al 3 giugno. Ne approfitta il Partito democratico, che guadagna un punto netto e sale al 22,5%, consolidando il secondo posto e riducendo il distacco dal partito della premier Giorgia Meloni. Flessione per il Movimento 5 Stelle, che perde mezzo punto e scivola al 12,5%, confermandosi terza forza ma in leggera difficoltà. Restano invece stabili sia la Lega (9%) che Forza Italia (8,5%), confermando una situazione di stallo all’interno della coalizione di centrodestra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it