Non è il più importante rivelazione esplosiva su De Bruyne

Una svolta epocale per il calcio italiano: Aurelio De Laurentiis svela in anteprima l'acquisto di Kevin De Bruyne, un colpo da 90 che promette di rivoluzionare il Napoli. Le sue parole risuonano come una vera e propria bomba di mercato, alimentando sogni e tensioni tra i tifosi. Quello che si prospetta non è solo un acquisto, ma una vera e propria rivoluzione nel mondo partenopeo. Il futuro del Napoli sta per cambiare radicalmente...

Clamorosa rivelazione esplosiva di Aurelio De Laurentiis sull’acquisto ormai certo di Kevin De Bruyne, le sue parole lasciano ansia nei tifosi Il Napoli, stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, ha praticamente chiuso l’affare che porta Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio. Si è solo in attesa dell’ufficialità, che arriverà solo dopo le visite mediche che il calciatore effettuerà al rientro dagli impegni nazionali con il Belgio. A parlare della situazione in atto con l’oramai ex calciatore del Manchester City, è stato Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro, durante la conferenza stampa di presentazioni ai due ritiri estivi 2025 – Dimaro e Castel di Sangro – ha dichiarato diverse novità interessanti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Non è il più importante”, rivelazione esplosiva su De Bruyne

Leggi anche questi approfondimenti

Comuzzo Juve, ma cosa è successo davvero a gennaio? La verità di Commisso sull’obiettivo bianconero, rivelazione importante - Nel corso di gennaio, il mercato bianconero ha suscitato grande interesse, in particolare per l'obiettivo Pietro Comuzzo.