Non ci agguantano le forze al teatro Annibale di Francia | tornano in scena i Fikissimi

Il 10 e 11 giugno, il Teatro Annibale di Francia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con "Non ci agguantano le...", uno spettacolo che unisce la medicina alla passione per l'arte. I Fikissimi, medici e artisti, ci dimostreranno che la creatività può essere una cura straordinaria. In un periodo in cui la salute mentale è al centro dell'attenzione, non perdere l'occasione di vivere un'esperienza che scalda il cuore!

?Torna l’attesissimo appuntamento con Medici in scena, giunto alla settima edizione. Il 10 e l’11 giugno, con inizio alle 20,30, al teatro Annibale di Francia, i Fikissimi, medici con la passione per la musica e il teatro, capitanati da Massimo Pulitanò porteranno in scena "Non ci agguantano le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Non ci agguantano le forze" al teatro Annibale di Francia: tornano in scena i Fikissimi

