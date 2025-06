Non c’era solo Alberto Garlasco nella vita di Chiara Poggi un altro ragazzo? La testimonianza a Le Iene

Dopo anni di silenzio, Le Iene riaccendono i riflettori su uno dei casi di cronaca più enigmatici d'Italia: l'omicidio di Chiara Poggi. Oltre a Alberto Garlasco, emerge la figura di un altro ragazzo, svelando nuovi dettagli che potrebbero cambiare le carte in tavola. Questo servizio non solo riporta alla luce un delitto irrisolto, ma invita anche a riflettere su come la giustizia spesso possa rimanere in attesa. Un mistero che continua a

Dopo anni di apparente silenzio, Le Iene tornano a scuotere l’opinione pubblica italiana con un nuovo servizio dedicato a uno dei casi di cronaca nera più complessi e irrisolti degli ultimi decenni: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. A distanza di quasi vent’anni, le ombre che avvolgono quel delitto non sembrano dissiparsi, anzi. Le nuove rivelazioni, raccolte da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, rischiano di rimettere in discussione tutto ciò che si pensava acquisito sul piano giudiziario. E tra confessioni tardive, dubbi investigativi e ipotesi mai del tutto accantonate, si riaccende un faro su una comunità che, da tempo, sembra vivere nel sospetto e nel non detto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Chiara, Alberto e il gruppo di Garlasco: gli annoiati di provincia tra parrocchia e discoteca - In un paesino di provincia, Chiara e Alberto rivivono le esperienze di una gioventù segnata da festeggiamenti e incontri in parrocchia.

Segui queste discussioni su X

#Garlasco, sempre peggio. I soliti pettegolezzi riciclati, rancori di famiglia che diventano spettacolo. Il cattivo gusto dilaga. Nulla di nuovo sotto il cielo grigio di Garlasco. Povera Chiara, povero Alberto. Tweet live su X

Garlasco, la difesa Andrea Sempio non chiederà altri prelievi del dna: qual è «la pista alternativa che escluderebbe la colpevolezza di Alberto Stasi» Tweet live su X

La giustizia tra sensazionalismo e logica di risultato #Garlasco , L’ECLISSI DEL DUBBIO @alebarbano con @gdcaiazza Avv. penalista, già Pres. Unione Camere Penali Italiane, Alberto Cisterna, Pres Sezione Tribunale di Roma e Davide Varì, Dir @ildubbion Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Garlasco, Marco Poggi: «Nel pc di Chiara c'era un video intimo con Stasi». Lui e Andrea Sempio usavano quel computer per giocare

Lo riporta ilmessaggero.it: Marco Poggi e il suo amico Andrea Sempio utilizzavano il pc di Chiara Poggi per giocare ai videogiochi. E in quel computer era presente «un video intimo» della ...

Delitto di Garlasco, sulla gamba di Chiara Poggi ferita da scarpa col tacco/ C'era una donna con l'assassino?

Come scrive ilsussidiario.net: Delitto Garlasco, bomba della genetista/ "Forse la procura ha un asso nella manica, ma su Alberto Stasi..." ...

Garlasco, la mamma di Alberto Stasi: “Mio figlio vittima, siamo vicini a una svolta”

Secondo ilsussidiario.net: La mamma di Alberto Stasi Elisabetta sulla nuova inchiesta Garlasco: "Mio figlio è sempre stato innocente, la prima indagine fu a senso unico contro di lui" ...