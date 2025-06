Non c’era solo Alberto Garlasco nella vita di Chiara Poggi spunta un altro ragazzo | la testimonianza a Le Iene

Il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi riemerge, e con esso anche la curiosità collettiva. Le Iene rivelano che nella vita di Chiara c'era un altro ragazzo oltre ad Alberto Garlasco. Questo nuovo tassello potrebbe cambiare tutto, riaccendendo l'attenzione su un caso che continua a inquietare l'Italia. Un'opportunità per riflettere non solo sulla giustizia, ma anche sull'importanza della verità in una società sempre più affascinata dai gialli ir

Dopo anni di apparente silenzio, Le Iene tornano a scuotere l’opinione pubblica italiana con un nuovo servizio dedicato a uno dei casi di cronaca nera più complessi e irrisolti degli ultimi decenni: l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. A distanza di quasi vent’anni, le ombre che avvolgono quel delitto non sembrano dissiparsi, anzi. Le nuove rivelazioni, raccolte da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, rischiano di rimettere in discussione tutto ciò che si pensava acquisito sul piano giudiziario. E tra confessioni tardive, dubbi investigativi e ipotesi mai del tutto accantonate, si riaccende un faro su una comunità che, da tempo, sembra vivere nel sospetto e nel non detto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Scopri altri approfondimenti

Chiara, Alberto e il gruppo di Garlasco: gli annoiati di provincia tra parrocchia e discoteca - In un paesino di provincia, Chiara e Alberto rivivono le esperienze di una gioventù segnata da festeggiamenti e incontri in parrocchia.

Segui queste discussioni su X

#Garlasco, sempre peggio. I soliti pettegolezzi riciclati, rancori di famiglia che diventano spettacolo. Il cattivo gusto dilaga. Nulla di nuovo sotto il cielo grigio di Garlasco. Povera Chiara, povero Alberto. Tweet live su X

Garlasco, la difesa Andrea Sempio non chiederà altri prelievi del dna: qual è «la pista alternativa che escluderebbe la colpevolezza di Alberto Stasi» Tweet live su X

#Garlasco La Procura generale di Milano ha chiesto la revoca della semilibertà per Alberto #Stasi, che sta scontando una condanna a 16 anni per l'omicidio di #ChiaraPoggi. Stasi non avrebbe chiesto l'autorizzazione per una intervista. Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Garlasco, il servizio de Le Iene. L'avvocato di Sempio: «Chiara Poggi uccisa perché aveva scoperto un giro di pedofilia»

Segnala ilmattino.it: A "Le Iene" nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, emergono nuovi elementi sul caso di Garlasco. Nel programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni ...

Garlasco, l’impronta del tacco sulla coscia di Chiara Poggi: c’era una complice?

Si legge su informazione.it: A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua casa di Garlasco , la procura di Pavia riapre i cassetti dell’inchiesta, analizzando dettagli che potrebbero riscri ...

Garlasco, tabulati telefonici al vaglio degli inquirenti. Il padre a Stefania Cappa: "Quel cretino di Stasi lo incastrano"

Come scrive notizie.tiscali.it: Nelle nuove indagini su Garlasco sono al vaglio degli inquirenti tabulati telefonici e intercettazioni risalenti alla data dell’omicidio di Chiara Poggi ...