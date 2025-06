Non c' era niente hanno imparato a vincere tutto | viaggio a Recco capitale della pallanuoto

Recco, non solo una gemma ligure, ma la vera capitale della pallanuoto! Dopo aver risollevato le sue sorti dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, questo piccolo comune ha saputo trasformare il dolore in passione sportiva. Come? Attraverso una comunitĂ unita, tradizioni forti e un amore incondizionato per l'acqua. Scopri come l'energia di Recco ha ispirato una generazione di campioni e continua a scrivere la storia dello sport italiano!

I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale cancellarono oltre il 90% della cittĂ . Ma da quelle macerie nacque una passione senza pari, diventata ricetta vincente. Come ha fatto un piccolo comune ligure a diventare un riferimento mondiale dello sport? Storia di Vespe, caimani, cemento, mazzi di fiori, scalinate storiche e. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non c'era niente, hanno imparato a vincere tutto: viaggio a Recco, capitale della pallanuoto

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Fiorentina prova a vincere (stasera 20,45) col Bologna. Gud ci sarà , Kean chissà . Italiano ha imparato a difendersi. Formazioni - Stasera alle 20:45, Fiorentina e Bologna si sfidano in una partita cruciale. Con Kean in campo e l'allenatore Palladino che sembra non aver imparato le lezioni del passato, i tifosi si chiedono quale sarà l’approccio delle squadre e se la Viola riuscirà a conquistare i tre punti.

Segui queste discussioni su X

Chivu e Parma-Napoli: «Non sarà semplice né noi né per loro. Abbiamo imparato ad avere coraggio» L'allenatore del Parma in conferenza: «Loro vogliono vincere? Tutte le squadre affrontate volevano vincere». https://ilnapolista.it/2025/05/chivu-e-parma-nap Tweet live su X

Musetti deve dimostrare a sè stesso di aver imparato la pazienza. Più che l’intero torneo, vincere questo match segnerebbe a livello mentale una svolta importante nella sua carriera, come quel famoso 0-40. Forza Lollo alè alè. #ibi25 #tennis Tweet live su X