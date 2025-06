Non c’è libertà senza sicurezza Il flash mob di FdI per festeggiare l’approvazione del decreto al Senato

La libertà si conquista e si difende anche attraverso la sicurezza. Dopo l’approvazione definitiva del Dl Sicurezza al Senato, i rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno deciso di festeggiare con un flash mob simbolico sotto le colonne di Montecitorio. In un clima di entusiasmo, gli esponenti conservatori hanno sottolineato come sicurezza e libertà siano due facce della stessa medaglia, fondamentali per costruire un Paese più forte e prospero.

Il dl Sicurezza è legge, dopo l’ approvazione definitiva al Senato con 109 voti favorevoli, 69 contrari e una sola astensione. Per festeggiare il successo della nuova norma, i deputati e i senatori di Fratelli d’Italia hanno organizzato un flash mob proprio sotto il Senato. Per l’occasione, gli esponenti conservatori hanno sottolineato l’importanza del nuovo decreto che, nonostante la demonizzazione della sinistra, servirà come scudo per le persone più fragili. Oltre alle bandiere sventolate dai parlamentari sullo sfondo, in primo piano compariva uno striscione con la scritta: “Lo Stato torna più forte: contro abusivi, truffatori e sfruttatori”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Non c’è libertà senza sicurezza”. Il flash mob di FdI per festeggiare l’approvazione del decreto al Senato

