Non andrò a votare la cittadinanza non deve essere facile

In un’epoca in cui le scorciatoie sembrano allettanti, Nadeem Chaudry ci ricorda che il vero valore della cittadinanza risiede nel percorso, non nelle vie più rapide. Con la sua esperienza di mediatore culturale, sottolinea quanto sia fondamentale educare sui diritti, i doveri e i principi democratici. Solo così si costruisce una società consapevole e rispettosa delle proprie fondamenta, perché la democrazia richiede impegno, non facile accesso.

Così Nadeem Chaudry, 34 anni, italo-pakistano, traduttore e mediatore culturale: "Scorciatoie rischiose. Serve un percorso sui diritti e sui doveri, sul valore della democrazia e della libertà di parola". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non andrò a votare, la cittadinanza non deve essere facile"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Salvini: “Al referendum non andrò a votare, starò con i figli” - Matteo Salvini annuncia la sua decisione di non partecipare al referendum, sottolineando l'importanza della libertà di scelta per gli italiani.

Segui queste discussioni su X

#ugdp #Gerini #referendum2025? Io andrò a votare, qualcosa sì e qualcosa no. Per la cittadinanza io rispondo sì, così come sugli appalti. Sul Jobs Act invece dirò no. Tweet live su X

? Non andrò a votare ai referendum dell’8-9 giugno. Perché? Perché a volte l’astensione è resistenza: a quesiti strumentali a un dibattito assente a un uso politico di uno strumento democratico Il quorum non è un obbligo. È un messaggio. #Referend Tweet live su X