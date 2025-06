No Ovovia | nuovo presidio davanti al Consiglio slitta il corteo per la Triestina

Il Comitato No Ovovia non si arrende e lancia un nuovo presidio in piazza Unità, nel giorno cruciale in cui si discuterà della delibera sulla variante al piano regolatore. Una manifestazione che si inserisce nel crescente dibattito cittadino sulle scelte urbanistiche che plasmeranno il futuro di Trieste. Un’occasione imperdibile per dare voce a chi vuole proteggere il proprio territorio! Non perdere l’appuntamento alle 17 davanti al municipio.

Un nuovo presidio in piazza Unità è stato organizzato dal Comitato No Ovovia nel giorno in cui verrà discussa della delibera sulla variante al piano regolatore in Consiglio comunale. L’appuntamento rivolto alla cittadinanza è alle 17 di oggi, mercoledì 4 giugno, davanti al municipio. In. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - No Ovovia: nuovo presidio davanti al Consiglio, slitta il corteo per la Triestina

