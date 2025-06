No di Putin a vertice con l' Ucraina Zelensky | noi pronti

L'orizzonte di una trattativa diretta tra Zelensky e Putin sembra ancora lontano, dopo i fallimenti degli incontri recenti. La pace in Ucraina resta il desiderio di molti, e Kiev si dimostra pronta a ogni evenienza. È un momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti del conflitto: siamo pronti a scoprire se questa volta la diplomazia vincerà o se il conflitto continuerà a dettare il passo.

Kiev, 4 giu. (askanews) - Sembra allontanarsi l'ipotesi di un possibile faccia a faccia tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per discutere di una eventuale fine della guerra in Ucraina. In una conferenza stampa a Kiev, dopo i colloqui a Istanbul che non hanno portato a risultati concreti, Zelensky si è detto pronto "in qualsiasi momento" a un incontro alla presenza di Putin e del presidente statunitense Donald Trump ma allo stesso tempo ha sostenuto che Mosca vuole sedersi a un tavolo solo per cercare di convincere gli Stati Uniti a rinviare nuove sanzioni. "Tutte le parti ne beneficeranno se vogliono che la guerra finisca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net