No all' abbandono scolastico | 100 ragazzi partecipano ai laboratori generazionali

In un'epoca in cui l'abbandono scolastico rappresenta una sfida crescente, spicca l'iniziativa "Generazione Stil", che coinvolge 100 ragazzi dei Comuni siciliani di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Sciacca. Questi laboratori generazionali non solo offrono formazione, ma costruiscono anche un ponte verso un futuro sostenibile e innovativo, dimostrando che investire nei giovani è la chiave per un domani migliore.

Proseguono con successo le attività formative rivolte ai giovani tra gli 11 e i 17 anni nei Comuni di Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Sciacca, nell'ambito del progetto "Generazione Stil Costruttori di futuro tra sostenibilità, territorio, innovazione e leisure".

Abbandono scolastico quasi al 10% tra i giovani 18-24 anni e 448 mila studenti in meno nel 2022/2023. Cala la natalità , ma anche l’istruzione dei genitori influisce negativamente. Il rapporto ISTAT - L'abbandono scolastico tocca quasi il 10% dei giovani 18-24 anni, con 448 mila studenti in meno nel 2022-2023.

