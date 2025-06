No alla caccia al parcheggio | a Bergamo il disco orario fa infuriare i commercianti

A Bergamo, la nuova delibera sul disco orario fa infuriare i commercianti del quartiere Loreto. Con circa 500 parcheggi destinati alla sosta a pagamento, si teme un ulteriore impoverimento delle piccole attività, già in difficoltà dopo la pandemia. I negozi locali sono il cuore pulsante della comunità: senza clienti, anche il tessuto sociale rischia di sfibrarsi. È tempo di riflettere su come tutelare il commercio di vicinato, fondamentale per la città!

Bergamo – Dura protesta dei gestori di alcune piccole attività commerciali del quartiere cittadino di Loreto contro la delibera comunale recentemente presentata, che coinvolgerebbe anche il quartiere di San Tomaso, che prevede che tali aree siano soggette al provvedimento volto a destinare circa 500 parcheggi, attualmente liberi, alla sosta con disco orario: i residenti, non beneficiari di garage, potranno continuare ad utilizzare gli stalli senza alcuna limitazione di tempo, munendosi di un apposito contrassegno da richiedere all’Azienda Trasporti Bergamo (Atb) al costo di 10 euro all’anno. Esclusi invece i commercianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “No alla caccia al parcheggio”: a Bergamo il disco orario fa infuriare i commercianti

Cosa riportano altre fonti

“No alla caccia al parcheggio”: a Bergamo il disco orario fa infuriare i commercianti

Scrive ilgiorno.it: Una delibera prevede circa 500 posti auto, attualmente liberi, destinati alla sosta a tempo. Ma per i negozianti questa decisione li penalizzerebbe. L’assessore Marco Berlanda difende la scelta: ci sa ...

«Caccia» ai parcheggi, Bergamo settima tra le città italiane dove è più difficile trovarli

Lo riporta ecodibergamo.it: Trovare parcheggio? Una caccia al tesoro quotidiana ... in cui è più difficile trovare parcheggio: secondo Parclick Bergamo è al 7° posto in Italia, dopo Venezia, Roma, Bologna, Firenze ...

Bergamo, No Parking Fara: «Abbassare le tariffe non è la soluzione. Peserebbe sui cittadini»

Scrive bergamo.corriere.it: Hanno contestato il parcheggio fino alla fine, anche nel giorno in cui è stato inaugurato. Ora i No Parking Fara ... tra l’amministrazione comunale e Bergamo Parcheggi.