Nino Zippo il professionista che per primo capì il nuovo ruolo di fotoreporter

Il suo studio non era solo un luogo di lavoro, ma il punto di ritrovo per chi voleva catturare l'anima di una città in trasformazione. Nino Zippo, pioniere e innovatore, ha rivoluzionato il ruolo del fotoreporter, unendo passione e professionalità. Attraverso le sue immagini, ha scritto la storia visiva di Brindisi, lasciando un’eredità che ancora oggi ispira. La sua visione ha aperto nuove strade nel mondo della fotografia giornalistica, dimostrando che l’immagine può essere potere e testimonianza al tempo

BRINDISI - Per moltissimi anni lo studio di via Cesare Battisti di Nino Zippo, per tutti semplicemente e solo "Nino", è stata la "casa" più frequentata della Brindisi degli anni che contano, quelli che seguirono al boom economico, della squadra di calcio di Vinicio e Fanuzzi della serie B e del.

