Niente raccolta differenziata nei parchi pubblici Cesena Siamo Noi pungola l' assessore Bertani

Nel cuore verde di Cesena, i parchi pubblici meritano un’attenzione speciale, soprattutto quando si tratta di tutela ambientale. Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha deciso di fare la voce grossa, pungolando l’assessore Bertani con un’interrogazione che mette in luce l'assenza di contenitori per la raccolta differenziata. I cittadini hanno parlato, ora è tempo di ascoltare e agire per un futuro più pulito e sostenibile!

Il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sull’assenza di contenitori per la raccolta differenziata nei parchi pubblici della città. "La richiesta - spiega una nota - nasce dalle numerose segnalazioni di cittadini che lamentano la presenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Niente raccolta differenziata nei parchi pubblici", Cesena Siamo Noi pungola l'assessore Bertani

Altre letture consigliate

Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta" - La raccolta differenziata a Orta ha raggiunto il 57%, grazie all'efficace sistema del porta a porta. Questo risultato contribuisce a Pescara nel rispettare i parametri per ottenere la bandiera blu.

Segui queste discussioni su X

In occasione della Festa della Repubblica del 2 Giugno i centri di raccolta saranno chiusi, tranne quello di Castel di Sangro (aperto dalle 9:30 alle 12:30). Per la raccolta differenziata vi invitiamo come sempre a controllare l’EcoCalendario. #FestaDellaRepu Tweet live su X

Cinque città, un’unica missione: raccogliere più #imballaggi in plastica, alluminio e acciaio nella #raccoltadifferenziata domestica, dimostrando così attenzione e cura verso l’ambiente e il proprio territorio. “Un Sacco in Comune” è la sfida che fino al 30 giugno Tweet live su X