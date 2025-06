Nidi gratis domande al via da mercoledì 4 giugno | ecco come poter fare richiesta

Dal 4 giugno, le famiglie livornesi avranno l'opportunità di richiedere il contributo “Nidi gratis”, un passo fondamentale verso la valorizzazione dell’educazione infantile. Questo sostegno economico rappresenta non solo un aiuto concreto, ma anche un segnale di attenzione verso le nuove generazioni. Un'occasione da non perdere per garantire ai più piccoli un inizio sereno e stimolante! Scopri come fare richiesta e abbraccia il futuro dei tuoi bambini!

A partire dalle ore 9 di mercoledì 4 giugno anche le famiglie livornesi potranno presentare domanda per accedere alla misura regionale Nidi gratis. Si tratta del contributo contributo economico finalizzato alla gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi, agli spazi gioco, ai. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Nidi gratis, domande al via da mercoledì 4 giugno: ecco come poter fare richiesta

