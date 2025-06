Nicolò studente fuorisede | “Voterò a Milano per il Referendum ecco perché questa modalità dovrebbe essere definitiva”

Nicolò, studente fuorisede a Milano, è pronto a votare per il referendum sul lavoro e la cittadinanza. Con oltre diecimila richieste a Milano, questa nuova modalità di voto rappresenta un passo fondamentale verso una maggiore inclusività. "Voterò qui perché le mie radici ora sono anche in questa città", afferma Nicolò. La possibilità di far sentire la propria voce senza tornare a casa potrebbe segnare un cambiamento epocale nel nostro sistema elettorale. Perché non estendere questa libertà a tutti?