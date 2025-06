Nicolò dopo la delusione ad Amici arriva la chiamata dal big della Rai | dove lo vedremo

Nicolò Filippucci, dopo la delusione ad Amici, si prepara a brillare sul grande palcoscenico del Tim Summer Hits 2025! La chiamata dal big della Rai segna un nuovo inizio per il giovane talento umbro. Questo evento, che attira migliaia di fan e artisti, è diventato un trampolino di lancio per molti. Non perdere l'occasione di seguire il suo viaggio: il riscatto è alle porte!

Nicolò Filippucci si prende la scena, e lo fa in grande stile. Dopo l’uscita a sorpresa da Amici che aveva scatenato proteste sui social, il giovane cantante umbro avrà un’importante occasione di rilancio. Sarà infatti tra i protagonisti del Tim Summer Hits 2025, in programma a Roma dal 7 al 10 giugno. La notizia è arrivata nelle ultime ore: sul palco con lui ci saranno anche Antonia, TrigNo e Jacopo Sol, tutti ex volti noti della scuola di Maria De Filippi, oggi pronti a cavalcare l’onda del successo. La 24esima edizione di Amici si è chiusa con la vittoria di Daniele Doria, ma per chi ha sfiorato il podio l’estate sarà tutt’altro che tranquilla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

