Nicoletta Romanoff il ricordo del fratello morto a 21 anni | Lui era il mio scudo

Un dolore profondo e un ricordo indelebile segnano il racconto di Nicoletta Romanoff, che oggi rivive il drammatico momento in cui il suo fratello, all’età di soli 21 anni, ha scelto di lasciarsi alle spalle questa vita. Un episodio che le ha cambiato l’esistenza e che continua a vivere nel suo cuore come un ricordo struggente e potente. La sua testimonianza ci invita a riflettere su temi delicati come la perdita e la resilienza, perché anche nel dolore più grande si può trovare una forza nuova.

(Adnkronos) – "Quel giorno mi ha cambiato la vita". Così Nicoletta Romanoff ospite oggi, mercoledì 4 giugno, a La volta buona ha ricordato quando, nel 1997, suo fratello si è tolto la vita a soli 21 anni. Era una mattina di maggio. Nicoletta Romanoff era andata a un funerale insieme alla sua famiglia, eccetto il . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Nicoletta Romanoff e l’addio allo zar: “L’amicizia con Dio è nata da bambina. Sono divisa tra Russia e Sicilia” - Nicoletta Romanoff, nata tra Russia e Sicilia, racconta una vita fatta di cicatrici, successi e rinascite.

Segui queste discussioni su X

Stasera a #inaltreparole per commentare i fatti della settimana Luca Marinelli, Corrado Formigli, Federico e Jacopo Rampini, Nicoletta Romanoff e Marco Politi! Vi aspettiamo alle 20:35 solo su @La7tv #la7 #massimogramellini #inaltreparolela7 Tweet live su X

A "La Volta Buona" tra gli ospiti della settimana Nicoletta Romanoff, Edoardo Pesce, Sara Silvestro, Jessica Morlacchi @caterinabalivo Tweet live su X